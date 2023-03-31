ВСУ уничтожили большинство контрбатарейных радаров РФ, запасы будет сложно восстановить — британская разведка 31 марта, 10:01 ВСУ уничтожили большинство российских контрбатарейных комплексов (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

По данным британской разведки, украинские силы уничтожили большинство российских контрбатарейных комплексов. Их запасы стране-агрессору будет сложно восстановить.

В своей сводке в Twitter ведомство сообщает, что 23 марта Силы спецопераций Украины опубликовали кадры уничтожения российской РЛС Зоопарк в районе Донецка.

На протяжении войны обе стороны направляли свои усилия на нейтрализацию контрбатарейных радаров противника, отметили в разведке.

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Этих систем относительно немного, но они значительно увеличивают боевые возможности. Они позволяют командирам быстро выявлять и поражать артиллерию противника.

Однако, поскольку они имеют активную электромагнитную сигнатуру, они уязвимы к обнаружению и уничтожению.

Как подчеркнули в разведке, Россия потеряла как минимум шесть станций Зоопарк-1М.

«Восстановление арсенала контрбатарейных радаров, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон, но Россия, вероятно, столкнется с трудностями, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями», — говорится в сообщении.

Накануне британская разведка сообщала, что Россия не сможет привлечь в армию еще 400 тысяч человек в качестве добровольцев.