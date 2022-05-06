Украина сможет тренировать британских солдат после войны с Россией — министр обороны Британии 6 мая, 02:22 Цей матеріал також доступний українською Украинский опыт важен для британских военных — Уоллес (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес заявил, что украинские военные смогут обучать британских солдат по завершении войны с Россией.



Война России против Украины — главные события 6 мая

Во время посещения войск Великобритании на военных учениях в Финляндии он заявил, что уроки, извлеченные из «охоты» на танки и самолеты РФ с помощью западного оружия, будут полезны для британцев, сообщает The Telegraph.

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«Каждый день — это учебный день для нас и украинцев. Определенно можно предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших военных», — убежден Уоллес.

По его словам, методы ведения войны украинских защитников в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны, и то, как ВСУ использовали слабость России, — все это важно для британских солдат.

Также Уоллес отметил, что учебная миссия Соединенного королевства в Украине ORBITAL лишь приостановлена и может возобновиться.

Ранее министр обороны Великобритании сказал, что не удивится, если Путин на параде 9 мая объявит о массовой мобилизации в РФ для «борьбы с мировым нацизмом» и ради «последнего удара по Украине».



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