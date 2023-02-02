Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot — СМИ

2 февраля, 09:22
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ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Украинские военные прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot, сообщает Rosenheim24.

Украинцы прибыли во вторник, 31 января и должны начать тренировки в четверг, 2 февраля. Группа состоит из около 70 человек.

Также переброшенные в Польшу Patriot сообщили о «начальной оперативной готовности».

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В январе в США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.

О передаче Украине Patriot было объявлено 21 декабря 2022 года. ЗРК будут переданы в рамках пакета военной помощи на сумму $1,85 млрд.

Кроме США, о решении передать ВСУ Patriot 5 января заявили и в Германии.

https://www.youtube.com/watch?v=RXlVm_v9-bs
Инфографика: НВ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия ЗРК Patriot Война России против Украины

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