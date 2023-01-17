«Ассиметричные методы». Военный эксперт объяснил, что должна делать Украина, чтобы победить Россию 17 января, 17:37 Бойцы батальона Карпатская Сечь стреляют из РПГ возле Кременной (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV рассказал, как Украине должна воевать с Россией, чтобы победить.

«По моему убеждению, не только в полевой артиллерии или в большом количестве боеприпасов мы можем получить какое-то преимущество, это очень и очень сложно, будем откровенны. Чтобы получить преимущество как на поле боя, так и в этой войне, нам нужно действовать определенными асимметричными методами — то, что мы сейчас делаем», — сказал Грабский Radio NV.

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Он уточнил, что украинские военные не только уничтожают первую линию противника, но и «наносят удары по глубине противника».

«И для нас сейчас критически важно расширить радиус нанесения этих ударов, поражая объекты противника далеко за территорией Украины для того, чтобы исключить их доставку сюда. Потому что логистика для россиян всегда была и есть и уже будет достаточно слабым звеном в их системе обеспечения боевых действий», — подчеркнул военный эксперт.

Грабский подытожил, что для Украины важна не столько конкуренция с Россией по артиллерийским снарядам, сколько поражение российских баз, складов, логистических узлов и коммуникаций.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина способна победить Россию без прямого участия других армий мира, но ей нужно оружие.