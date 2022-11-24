Надеются на предоставление авиации. Воздушные силы Украины поблагодарили США за NASAMS

24 ноября, 16:45
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Комплекс NASAMS (Фото:Paul-760/www.flickr.com)

Комплекс NASAMS (Фото:Paul-760/www.flickr.com)

В четверг, 24 ноября Воздушные силы Украины поблагодарили США за предоставленные комплексы NASAMS.

Инфографика: НВ

«Воздушные силы Украины поздравляют американский народ с Днем благодарения. Хотим поблагодарить вас за всестороннюю поддержку украинского народа», — говорится в сообщении Воздушных сил в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/KpsZSU/status/1595757267802112001?fbclid=IwAR2JC2cObXF43EjvYFKBRf2X7qqFkrv976FNwY4lbLtMoAeZxs6KJP2yGZ4

Также сказано, что отдельная благодарность за предоставленные комплексы NASAMS.

"Надеемся, что будет предоставлена и современная авиация", - говорится в сообщении.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет, но таких комплексов у нас мало.

https://www.youtube.com/watch?v=aTCK48wrp-Q
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Война России против Украины NASAMS

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