Надеются на предоставление авиации. Воздушные силы Украины поблагодарили США за NASAMS 24 ноября, 16:45 Комплекс NASAMS (Фото:Paul-760/www.flickr.com)

В четверг, 24 ноября Воздушные силы Украины поблагодарили США за предоставленные комплексы NASAMS.

Инфографика: НВ

«Воздушные силы Украины поздравляют американский народ с Днем благодарения. Хотим поблагодарить вас за всестороннюю поддержку украинского народа», — говорится в сообщении Воздушных сил в Twitter.

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Также сказано, что отдельная благодарность за предоставленные комплексы NASAMS.

"Надеемся, что будет предоставлена и современная авиация", - говорится в сообщении.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет, но таких комплексов у нас мало.