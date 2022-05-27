К концу лета российских оккупантов оттеснят на позиции до 24 февраля — американский генерал Ходжес 27 мая, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Бен Ходжес (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что до конца лета защитники Украины смогут оттеснить российских оккупантов как минимум на позиции до полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом он заявил в интервью телеканалам Дом и UA.

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По мнению Ходжеса, логистические возможности россиян сейчас ухудшаются, а возможности украинцев — наоборот.



"…Когда будет правильное положение, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе. По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой те были 23 февраля", — сказал он.

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Генерал-лейтенант в отставке добавил, что у российских войск еще много ракет и артиллерии, но, когда они закончатся и оккупанты больше не смогут оказывать давление на украинские войска, наступит следующий переломный момент после отступления россиян из северных областей.

Ходжес добавил, что долгосрочная цель России, по его мнению, остается прежней — разрушить Украину и уничтожить саму ее идею как государства.

«При этом россияне действуют в средневековом стиле, обстреливая артиллерией маленькие и большие города. И они будут продолжать это, убивая тысячи украинцев. Поэтому так важно, чтобы США были с Украиной до победы», — подчеркнул он.

Экс-командующий армией США в Европе также сказал, что был уверен в том, что украинские солдаты будут очень хорошо сражаться, но не ожидал, «насколько плохо российские войска покажут себя против украинцев».

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что до конца года защитники Украины должны как минимум зайти на территорию оккупированного Крыма. По его словам, у страны-агрессора осталось ресурсов на 12 месяцев.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий считает, что полномасштабная война будет затягиваться и активная фаза может продлиться до конца года.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 29 750 человек личного состава, 1322 танка, 623 артиллерийских системы, 206 самолетов, 170 вертолетов, 13 кораблей и катеров и не только.



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