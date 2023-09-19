ВСУ освободили более 54% территорий, которые были оккупированы Россией — генерал Милли 19 сентября, 20:53 Марк Милли (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Украинские военные освободили более 54% территории, которые были оккупированы Россией, заявил во вторник, 19 сентября, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Об этом сообщает CNN.

Милли заявил, что каждое продвижение Украины и «каждый дюйм возвращенной территории» происходит благодаря «храбрости, чести и невероятным жертвам, принесенным украинским народом и его вооруженными силами».

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Он добавил, что Украина продолжает сознательно и устойчиво продвигаться вперед для освобождения своей родины от российской оккупации.

«На сегодняшний день Украина освободила более 54% оккупированной Россией территории Украины, и они продолжают сохранять стратегическую инициативу», — заявил Милли.

18 сентября уже бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны Украины с начала контрнаступления освободили 260 кв. км территории на Юге Украины и 51 кв. км — на Бахмутском направлении.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что, хотя наступление не очень быстрое, Силы обороны каждый день идут вперед.