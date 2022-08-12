Наступают на пятки оккупантам. Представитель Пентагона рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области

12 августа, 21:24
Защитник Украины ведет огонь на позиции в Харьковской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитник Украины ведет огонь на позиции в Харьковской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Высокопоставленный американский военный чиновник в пятницу, 12 августа, заявил, что защитники Украины продвигаются на севере Харьковской области.

Об этом сообщает в Twitter журналист Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на брифинг неназванного чиновника. По его словам, США видят успехи ВСУ на севере Харьковской области и то, что они наступают российским оккупантам «на пятки».

Видео дня

https://twitter.com/JackDetsch/status/1558137219256406016

Журналист Al-Arabiya Джозеф Хабуш со ссылкой на тот же брифинг сообщил, что в Херсонской области войска захватчиков вынуждены занимать оборонительные позиции.

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https://twitter.com/jhaboush/status/1558138679054458881

Представитель Пентагона также сказал, что США не передавали Украине оружие, которое ВСУ могли бы использовать для удара по оккупированному Крыму, пишет журналист Голоса Америки Остап Ярыш. На вопрос о том, как он оценивает способность Украины провести контрнаступление, чиновник сказал, что поставил бы защитникам Украины 12 по шкале от нуля до десяти «за то, насколько они нас поражают во стольких отношениях».

https://twitter.com/OstapYarysh/status/1558139934216753152
https://twitter.com/OstapYarysh/status/1558144903355539461

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор Россия потеряла уже 43 200 своих военных, 1849 танков, 233 самолета, 193 вертолета, 778 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/sLyLilrpW34
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Херсонская область Украина-США Пентагон Минобороны США Контрнаступление Война России против Украины

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