Уверен, что ВСУ освободят Херсон — глава Пентагона

3 ноября, 19:53
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В Пентагоне уверены, что ВСУ освободят Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Пентагоне уверены, что ВСУ освободят Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг, 3 ноября, заявил, что защитники Украины могут освободить Херсон.

«Я совершенно точно верю, что они способны это сделать. И, что самое важное, украинцы верят, что способны это сделать», — отметил он во время брифинга с южнокорейским коллегой.

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Глава Пентагона назвал контрнаступление ВСУ методичным и эффективным и выразил уверенность, что они продолжат продвижение вперед, пока не освободят территорию на правом берегу Днепра.

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3 ноября стало известно, что в захваченном Херсоне со здания областной государственной администрации исчез российский триколор. Мэр Олешек Евгений Рищук сообщил, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В ОК Юг заявили, что исчезновение российского флага может быть провокацией оккупантов.

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Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

https://www.youtube.com/embed/gtVz31YVz6k
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Херсон Херсонская область Юг Украины Украина-США Пентагон Ллойд Остин Война России против Украины

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