«Это не космические корабли». ВСУ могут быстро овладеть истребителями F-16 — премьер Эстонии 27 марта, 17:56 Истребители F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via Reuters)

Украинские военнослужащие могут быстро овладеть истребителями F-16, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

В интервью РБК-Украина, что Запад в вопросе помощи Украине должен быть проактивным.

«Я очень надеюсь, что по итогам прошлого года мы поняли, что мы должны быть не реактивными, а проактивными в этом смысле. Что касается F-16, то пилоты — это пилоты, и мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены в кратчайшие сроки. И что очень важно, так это то, что эти F-16 могут быть и платформой противовоздушной обороны, потому что их скорость также может быть использована для запуска ракет против российских С-300», — отметил министр.

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По словам Рейнсалу, Западу следует отказаться от принципа поэтапной военной помощи.

«Одно дело — материальная эффективность расходов, но есть и эффективность затрат ради человечества, потому что это будет просто продолжать войну. Продолжать этот подход поэтапной поддержки Украины означало бы огромные человеческие жертвы украинского народа, потому что стратегия Путина может действительно быть в том, чтобы инвестировать со своей стороны, продолжая войну», — добавил он.\

20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.

