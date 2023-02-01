Во Франции пройдут обучение 2 тысячи украинских военных
Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Во Франции пройдут обучение 2 тысячи украинских военных.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Twitter в среду, 1 февраля.
По его словам, также планируется обучать часть военнослужащих ВСУ в Польше.
«Туда до конца месяца будут направлены 150 французских военных, которые будут ежемесячно обучать 600 украинских военных», — заявил Лекорню.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников 31 января прибыл в Париж, где встретился с Себастьеном Лекорню и обсудил вооружение, которое Франция может поставить Украине.
По информации агентства Reuters, у главы Минобороны Украины также запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.