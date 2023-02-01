Во Франции пройдут обучение 2 тысячи украинских военных

1 февраля, 12:38
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Во Франции пройдут обучение 2 тысячи украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Twitter в среду, 1 февраля.

По его словам, также планируется обучать часть военнослужащих ВСУ в Польше.

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«Туда до конца месяца будут направлены 150 французских военных, которые будут ежемесячно обучать 600 украинских военных», — заявил Лекорню.

Видео дня

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 31 января прибыл в Париж, где встретился с Себастьеном Лекорню и обсудил вооружение, которое Франция может поставить Украине.

По информации агентства Reuters, у главы Минобороны Украины также запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

https://www.youtube.com/watch?v=ch5ptuxz938
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Франция Обучение Война России против Украины

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