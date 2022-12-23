ВСУ израсходовали за два дня столько же снарядов, сколько США производят за месяц — WP 23 декабря, 21:46 Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время ожесточенных боев украинские силы могли израсходовать около 14 тысяч снарядов, на производство которых оборонной промышленности США нужен месяц, сообщает неназванный представитель Пентагона в комментарии Washington Post.

По данным СМИ, слабостью Украины является нехватка артиллерийских боеприпасов всех видов.

Министр армии Кристин Вормут сообщала, что оборонная промышленность США в настоящее время может производить около 14 000 155-мм гаубичных снарядов в месяц. Также, по ее словам, планируется увеличение производства боеприпасов.

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Представитель министерства обороны США, комментируя ее слова, заявил, что украинские силы произвели такое количество выстрелов за два дня во время ожесточенных боев.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в ходе развязанной Россией войны боеприпасы расходуются со скоростью, как во время Второй мировой войны.

Ранее The New York Times сообщал, что малые страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских времен для украинского артиллерийского арсенала советского периода.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.