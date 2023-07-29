ВСУ используют на фронте боеприпасы из Северной Кореи — FT

29 июля, 10:08
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Украинская РСЗО Град вблизи линии фронта (архивное фото) (Фото:REUTERS / Sofiia Gatilova)

Украинская РСЗО Град вблизи линии фронта (архивное фото) (Фото:REUTERS / Sofiia Gatilova)

Украинские артиллеристы использовали для обстрелов российских позиций ракеты, изготовленные в Северной Корее, пишет Financial Times.

Как пишет издание, северокорейские снаряды для советской РСЗО Град использовали украинские силы под Бахмутом. Отмечается, что большинство из боеприпасов, попавших в руки ВСУ, были изготовлены в КНДР в 1980-х и 1990-х годах.

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Командир украинской артиллерийской установки рассказал FT, что северокорейские снаряды часто дают осечку или не взрываются. По его словам, боеприпасы «очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи».

Но несмотря на проблемы с надежностью, украинские военные продолжают использовать снаряды из КНДР.

«Нам нужна каждая ракета, которую мы можем получить», — говорит в комментарии FT командир украинской артиллерийской установки Руслан.

Как пишет издание, поскольку Северная Корея считается одним из немногих союзников России, вряд ли Пхеньян самостоятельно поставил эти боеприпасы Украине.

Украинские военные рассказали, что эти ракеты «изъяла с корабля» одна дружественная страна. Более подробную информацию они предоставить отказались.

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В Минобороны Украины предположили, что ракеты могли забрать у российских войск.

«Мы захватываем их танки, их технику, и очень возможно, что это тоже результат успешного проведения военной операции украинской армией», — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

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Он добавил, что Россия искала различные типы боеприпасов у различных диктатур, включая Северную Корею и Иран.

В марте в Белом доме заявляли, что имеют доказательства того, что Москва вела переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби также утверждал, что Пхеньян продавал ракеты ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в разгар битвы за Бахмут. Пригожин одновременно отверг эти сообщения как «сплетни и домыслы».

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Оружие Южная Корея Вооруженные Силы Украины (ВСУ) КНДР Северная Корея Война России против Украины

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