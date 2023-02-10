ВСУ используют разведданные Пентагона для ударов по базам оккупантов — WP

10 февраля, 00:53
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные используют данные, представленные, или подтвержденные Пентагоном, для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, предоставленных США, пишет Washington Post.

Сообщается, что украинские силы почти никогда не используют переданные США и союзниками ракетные комплексы без конкретных координат, предоставленных американскими военнослужащими с одной из баз в Европе. Этот процесс должен дать Вашингтону уверенность в том, как будут использоваться комплексы большей дальности в случае передачи.

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В США признали ключевую роль Пентагона в кампании и подчеркнули, что помощь в наведении на цели служит для обеспечения максимальной эффективности использования ограниченных запасов боеприпасов. По данным Пентагона, Украина не ищет одобрения от США в отношении того, по чему наносить удары, и обычно сама бьет по российским силам из других видов оружия.

«Мы давно признали, что делимся разведданными с Украиной, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и со временем мы оптимизировали процесс обмена информацией. Украинцы несут ответственность за поиск целей, определение их приоритетности, и принимают решение, какие из них атаковать», — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

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По словам украинского чиновника, американские военные не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не ведут огонь «вслепую».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-США Пентагон Война в Украине Война России против Украины

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