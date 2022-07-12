«Возможность стать членом НАТО растет». Украинские воины гораздо более эффективные, чем многие солдаты в Альянсе — Хербст 12 июля, 12:25 Эксклюзив НВ Для Украины возможность стать членом НАТО растет — Гербст (Фото:831 бригада тактической авиации/ 831s tactical aviation brigade)

Посол США в Украине с 2003 по 2006 годы, а ныне глава центра Евразии в The Atlantic Council Джон Хербст в эфире Радио НВ заявил, что полномасштабное российское вторжение увеличивает шансы Украины стать членом НАТО.

«Я считаю, что возможность Украины стать членом НАТО растет из-за этого российского наступления и из-за вашего сильного ответа на наступление. Безусловно, многие понимают, что ваши солдаты гораздо более эффективные, чем многие другие солдаты в НАТО», — убежден Хербст.

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Президент Владимир Зеленский думает, что отказ от принятия Украины в Североатлантический альянс был исторической ошибкой, которая привела к трагическим результатам.

21 февраля 2019 Украина закрепила курс на членство в НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации против нашего государства и оккупацией РФ в 2014 году Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году. Но 9 марта 2018 года в НАТО предоставили Украине только статус страны-аспиранта — официальное признание стремление государства получить полноценное членство в Альянсе.

16 мая 2022 года в посольстве США заявили, что Украина может вступить в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству — по примеру Финляндии и Швеции.

Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре прогнозируют и эксперты, например, дипломат Павел Климкин.



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