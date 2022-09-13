Украина достигла значительного прогресса в контрнаступлении — Блинкен

13 сентября, 07:09
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Raquel Cunha/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Raquel Cunha/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские вооруженные силы добились «значительного прогресса» в своем контрнаступлении.

Об этом сообщает Голос Америки.

«То, что они сделали, было очень методично спланировано и, конечно, стало результатом значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и многих других стран в вопросе обеспечения Украины необходимой техникой для этого контрнаступления», — сказал Блинкен.

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В то же время, по его словам, «в первую очередь это результат необычайной храбрости и стойкости украинских вооруженных сил и украинского народа».

«Слишком рано говорить, куда именно все идет. У России в Украине очень значительные силы, а также техника, вооружение и боеприпасы. Как мы видим, Россия продолжает использовать их без разбора не только против украинских вооруженных сил, но и против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — добавил глава Госдепа.

https://www.youtube.com/watch?v=4aQ3aD5be2U
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Украина Контрнаступление Энтони Блинкен Война России против Украины

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