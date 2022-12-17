«И осудить фюрера». Британия поможет ВСУ вооружением, которое достанет базы запуска ракет в тылу РФ — интервью с послом Вадимом Пристайко 17 декабря, 18:37 Эксклюзив НВ Вадим Пристайко в британском парламенте (Фото:Courtesy UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Реакция Лондона на ракетные удары России по украинской энергетике — одна из самых агрессивных в мире, убежден посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

В интервью Радио НВ он рассказал, как Соединенное Королевство помогает противостоять атакам военных преступников и что делает для того, чтобы осудить диктатора Владимира Путина.

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— Какова реакция Великобритании на очередной массированный обстрел, которым существенно повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура нашей страны? Вы фиксируете реакцию?

— Мы фиксируем реакцию. Реакция Великобритании, я считаю, одна из самых сильных и, если можно использовать это слово, агрессивных. Если вы видели заявление министра обороны Британии в парламенте, он сказал о том, что эти варварские атаки должны заставить нас всех (а Британия уже сделала этот шаг) помочь Украине серьезным вооружением, включая те ракеты, которые смогут достичь аэропортов и баз, откуда прилетают к нам эти ракеты, дроны.

— Этот сдерживающий психологический фактор наши партнеры уже проходят? Может ли это означать, что Украина действительно получит гораздо больше военной помощи от наших партнеров и от Британии в частности?

— Я думаю, что Соединенное Королевство уже прошло в этот момент. По меньшей мере, мои позавчерашние разговоры с министром обороны Беном Уоллесом как раз свидетельствуют о том, что не осталось больше сомнений: Украина не только имеет право атаковать в глубину российской территории, а она должна это делать. Потому что это одна из возможностей, как мы защитим себя.

Разговоры, которые идут, выглядят следующим образом. Украина должна получить необходимое оборудование — противоракетное, противодроновое — для того, чтобы сбивать все, что находится в воздухе. Она должна получить ракеты, которые дотянутся до баз, из которых угроза происходит. И третье: дать нам возможность восстанавливаться быстрее, чем наш враг уничтожает, то есть помощь в получении генераторов, электрооборудовании — все, что нам необходимо для того, чтобы пережить эту зиму.

— Насколько британцы мобильны в этих решениях? Время имеет немаловажное значение.

— Великобритания не является членом ЕС, она не должна согласовывать [свои действия] со всей бюрократией и со всеми другими партнерами, поэтому она очень мобильна.