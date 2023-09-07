НАТО должна четко определить в Европе «красные линии» для Путина — Волкер 7 сентября, 19:02 Флаги Украины и НАТО (Фото:Посольство США в Киеве Украина / Facebook)

Серые зоны в Европе должны превратиться в красные линии для российского диктатора Владимира Путина, ведь он полностью игнорирует систему безопасности.

Об этом заявил экспосол США при НАТО, бывший спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер, сообщает Укринформ.

Волкер объяснил, что Путин полностью игнорирует систему европейской безопасности и восстанавливает Российскую империю. По его мнению, это чревато и для Латвии, Литвы, Грузии, Молдовы, Финляндии.

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«Нам нужно, чтобы Украина победила и защитились от России, а потом нам нужно ликвидировать эти серые зоны, которые оказались соблазном. Серые зоны — это „зеленые линии“, и мы должны сделать их „красными линиями“, и сказать: нет, все эти территории теперь под единственным зонтиком, и мы будем их защищать», — сказал он.

По убеждению дипломата, НАТО не сможет выполнять свою работу без Украины, потому что если Путин победит против Украины, он пойдет дальше и атакует где-то еще, и у нас будет постоянная война в Европе.

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.