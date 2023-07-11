Лидеры стран-членов НАТО обсуждают предоставление Украине приглашения: назвали условия — FT 11 июля, 12:04 НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Лидеры стран-членов НАТО обсуждают предоставление Украине приглашения присоединиться к Альянсу, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены необходимые условия, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с обсуждениями.

Собеседники FT сообщили, что в проекте коммюнике, который обсуждают официальные лица, говорится о том, что «будущее Украины — в НАТО», подчеркивая, что это может измениться до согласования всеми членами.

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В проекте текста также указано, что союзники «признают, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции» вышел «за пределы необходимости Плана действий по членству», что касается официального процесса вступления в НАТО, и отмечается, что Киев «совершил значительный прогресс» в проведении реформ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в среду, 12 июля, состоится инаугурационный саммит Украина-НАТО вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нем будет обсуждаться движение Украины в Альянс.

Столтенберг уверен, что участники саммита НАТО в Вильнюсе примут «мощное решение» по Украине и подтвердят, что она станет членом НАТО.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.