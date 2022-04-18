Большинство швейцарцев не поддерживает членство в НАТО — опрос 18 апреля, 07:36 Цей матеріал також доступний українською 35% швейцарцев поддерживают более тесное сотрудничество с НАТО (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Только 33% граждан нейтральной Швейцарии поддерживает членство своей страны в НАТО.



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Об этом сообщает Blik, ссылаясь на результаты опроса, который был проведен по заказу издания политическим социологом Михаэлем Германом.

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По данным голосования, 35% респондентов Конфедерации поддерживают более тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом, еще 21% - частично его поддерживают.

55% швейцарцев высказались за увеличение государственных расходов на национальную оборону. Так, 65% выступают в поддержку участия государства в создании системе защиты «Железный купол» — технологии противоракетной обороны из Израиля.

Однозначно за поддержку оружия Украине выступают 24% респондентов, тогда как скорее поддерживают — 8%.

Ранее Швейцария ввела в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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