Парламент Финляндии поддержал заявку страны на вступление в НАТО 1 марта, 15:35 Флаг Финляндии (Фото:morianna / pixabay)

Финский парламент в среду, 1 марта, проголосовал за поддержку законопроекта о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление парламента.

«1 марта 2023 года парламент одобрил предложение правительства о вступлении Финляндии в НАТО 184 голосами», — говорится в сообщении.

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На данный момент 28 из 30 союзников ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на вступление в военный союз.

Только Венгрия и Турция еще этого не сделали.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак обратилась к депутатам парламента страны, призвав их ратифицировать вступления Швеции и Финляндии в НАТО «как можно скорее».

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Позже в парламенте Финляндии заявили, что проголосуют о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии. Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что если процедуры провести заранее, то после ратификации всеми странами «вступление в НАТО займет не больше нескольких часов».