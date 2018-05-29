Вступление в НАТО. Кому и для чего выгодно блокировать важные переговоры Украины с Альянсом

28 мая в Варшаве состоялся саммит Парламентской ассамблеи организации безопасности. По итогам было принято декларацию, в которой говорится о том, что Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Важность поддержки Киева и Тбилиси отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Грузия и Украина - два близких партнера НАТО. Альянс будет продолжать оказывать поддержку этим двум странам, потому их ценят. НАТО должно играть для этих стран очень большую роль", - сказал Столтенберг.

Главные угрозы - Россия и терроризм

Члены Парламентской ассамблеи НАТО считают, что необходимо противостоять политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса.

Венгрия обращалась в НАТО, чтобы Альянс пересмотрел уровень поддержки Украины

В частности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил опасность Северного Потока-2. Глава польского правительства назвал его гибридным оружием.

"Газовые споры между Россией и Украиной показали проблемы в энергетической системе Европы. Северный поток 2 - это ядовитая пилюля для европейской безопасности, которая может иметь далеко идущие геополитические последствия. Как известно, первый Северный поток дал возможность России привлечь средства для модернизации армии. Два года спустя была агрессия против Грузии, а вслед за ней - против Украины", - отметил премьер-министр Польши.

Как Венгрия блокировала переговоры Украины и НАТО

Польша выступила за скорое вступление Украины в НАТО. Также в Варшаве призвали генсека НАТО Йенса Столтенберга решить спор между Киевом и Будапештом, в результате которого Венгрия пытается заблокировать сотрудничество Украины с Альянсом.

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Столтенберг ответил, что ожидает решения "языковой проблемы" двух стран как можно скорее. Как сообщает издание Deutsche Welle, Венгрия даже обращалась в НАТО, чтобы пересмотреть уровень поддержки Украины Альянсом.

Венгрия трижды блокировала заседания проведения комиссии Украина-НАТО. Последний раз Будапешт не поддержал решение о проведении встречи на министерском уровне в апреле. Венгрия потребовала от Украины внести изменения в закон об образовании, отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт продолжит блокировать важные для Украины встречи ЕС и НАТО.

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Позже правительство Венгрии направило письмо генсеку НАТО Столтенбергу с инициативой пересмотреть программу поддержки Украины. Deutsche Welle сообщает, что в меморандуме под названием Инициатива запустить новую политику НАТО в отношении Украины указывается на недостатки в украинских реформах, в том числе как это привело к невыплате в прошлом году Европейскому союзу транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Будапешт призвал НАТО применить свою политику в отношении Украины в новых обстоятельствах. А Украине он предложил вывести из-под действия "законов, которые ограничивают права национальных меньшинств", те группы, страны которых входят в НАТО.

По данным издания, несмотря на призывы Венгрии, в НАТО не имеют планов сворачивать поддержку Киева.