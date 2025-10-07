«Тонущий корабль». Орбан утверждает, что Евросоюз «распадается»

Пророссийский премьер Венгрия Виктор Орбан считает, что стране не нужно присоединение к еврозоне, а также предупредил о рисках для страны и необходимости реформ в ЕС в ближайшие годы.

Об этом сообщает Clash Report.

Орбан выразил несогласие с идеей вступления своей страны в зону евро. Он отметил, что Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами и «распадается», а принятие евро может «привязать Венгрию к тонущему кораблю».

Орбан подчеркнул, что для сохранения ЕС требуется «радикальная трансформация» в течение ближайших двух лет. Если этого не произойдет, по его словам, союз рискует превратиться в «скоростной раздел» в истории или «преходящую страницу».

По мнению Орбана, присоединение к еврозоне в нынешних условиях может поставить Венгрию в зависимость от нестабильной экономической ситуации в ЕС.

Он считает, что страна должна внимательно оценить все риски, прежде чем связывать свою финансовую и экономическую судьбу с союзом, который, по его словам, нуждается в глубокой реформе.

7 октября Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский якобы использует «тактику морального шантажа», чтобы заставить Будапешт поддержать вступление Украины в Европейский Союз.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина присоединится к Европейскому Союзу независимо от позиции венгерского премьер-министра.