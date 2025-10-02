«Вместе движемся к общей цели». Зеленский обсудил на встрече с Санду путь вступления в Евросоюз

2 октября, 18:23
Зеленский провел встречу с президентом Молдовы (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Дании встретился с президентом Молдовы Майей Санду и обсудил путь вступления стран в Евросоюз.

«Мы вместе движемся к общей цели, поддерживая друг друга как настоящие соседи и партнеры. И это важно», — написал президент в четверг, 2 октября, в соцсетях.

По его словам, важно найти способы, чтобы обеспечить одновременное открытие первого кластера для Украины и Молдовы. Также лидеры обсудили развитие торгово-экономических отношений.

Кроме этого, президент встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Лидеры обсудили нарушение Россией воздушного пространства европейских стран, производство дронов, систем РЭБ и других важных элементов, в том числе в формате совместного производства и с помощью инструмента SAFE. Также представители стран говорили о реализации инициативы PURL и работе над гарантиями безопасности, которые должны предусматривать защиту на земле, в небе и на море.

С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Зеленский говорил о дипломатических усилиях для справедливого мира в Украине, а также энергетическом и потенциальном оборонном партнерстве.

Также украинский лидер провел переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

2 октября президент Украины прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества и провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Владимир Зеленский Молдова Майя Санду Копенгаген Дания Евросоюз

