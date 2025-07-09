В Еврокомиссии объяснили, опередит ли кто-то Украину на пути в ЕС

В Еврокомиссии заявили, что вступление в ЕС — это не соревнования (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Процесс вступления в Евросоюз — это не соревнование между странами-кандидатами, а вопрос выполнения критериев и политической воли, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

На вопрос журналиста о том, есть ли страны, которые могут обогнать Украину на пути к членству в ЕС, еврокомиссар в интервью РБК-Украина ответила, что процесс вступления не является соревнованием.

Реклама

По ее словам, ключевым фактором является способность каждой страны-кандидата адаптировать свое законодательство к нормам ЕС.

«Итак, у нас есть разные страны-кандидаты, и время зависит от многих факторов: степень согласованности, политическая воля стран-кандидатов приспособиться к правилам ЕС и, конечно, мощное лидерство в направлении ЕС. И во всех этих направлениях я могу сказать, что Украина действительно очень-очень быстро продвигается. Но мы также должны учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет», — отметила она.

К примеру Кас вспомнила о Северной Македонии, которая получила статус в 2005 году.

«Я хотела бы сказать, что если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, вы бы ждали до 2045 года, но это не так», — отметила еврокомиссар.

По ее словам, речь не о том, чтобы обогнать, речь о выполнении.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины, блокирует только одна страна, и это Венгрия.

13 мая агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС.

Там утверждают, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.