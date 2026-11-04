Молдова обогнала Украину на пути в ЕС, в Брюсселе это уже признали — СМИ

4 ноября, 18:18
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По данным Европейской правды, Молдова опередила Украину на пути вступления в ЕС (Фото: Радио Свобода)

По данным Европейской правды, Молдова опередила Украину на пути вступления в ЕС (Фото: Радио Свобода)

Дорожные карты вступления в ЕС, подготовленные Брюсселем для Украины и Молдовы, свидетельствуют о том, что Евросоюз уже признал: Молдова опередила Украину в процессе евроинтеграции.

К такому выводу пришло издание Европейская правда, проанализировав оба документа.

Описательная часть дорожных карт для обеих стран практически идентична, однако различия проявляются в деталях. По данным издания, у Еврокомиссии есть собственный рейтинг четырех лидеров евроинтеграции, и Украина в нем занимает последнее место, уступая Молдове.

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В Брюсселе Молдову считают «хорошо продвинувшейся» в выполнении промежуточных критериев.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники, Еврокомиссия уже подготовила положительный отчет о выполнении Молдовой так называемых фундаментальных критериев и вскоре передаст его странам ЕС на утверждение.

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Еще более показательны планы относительно дальнейших переговоров. Дорожная карта для Украины предусматривает начало закрытия переговорных глав в конце первого квартала 2027 года, что, по мнению издания, выглядит амбициозно с учетом медленного прогресса страны. Молдова же должна закрыть девять глав в первом полугодии 2027 года и еще 16 — до конца года (всего 25 за год).

Вступ Украины в ЕС — что известно

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров для Украины, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. После того как Верховная Рада приняла этот закон, 7 октября Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, а 13 октября ЕС официально их открыл. Однако уже 27 октября, как писала Европейская правда, Венгрия отказалась одобрить скрининг двух последних кластеров, касающихся энергетики, транспорта, окружающей среды и сельского хозяйства.

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3 ноября представитель Украины при ЕС Тарас Качка заявил, что Киев и Будапешт достигли взаимопонимания относительно их открытия, и Украина рассчитывает сделать это до конца 2026 года. А 4 ноября Радио Свобода обратило внимание на то, что Еврокомиссия убрала из финальной версии отчета о расширении ЕС упоминание о замедлении реформ в Украине.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Евросоюз Молдова Евроинтеграция Украина вступление Украины в ЕС

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