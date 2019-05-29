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Вступление в ЕС: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании

Сегодня, 17:21
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Вступление в ЕС: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании - фото

GregMontani/pixabay.com

Ежегодный пакет о расширении ЕС представили в комитете Европарламента

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в Twitter.

Ежегодный пакет о расширении ЕС был представлен в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел.

«Хорошие новости для Албании и Северной Македонии! Еврокомиссия повторяет свои рекомендации от прошлого года о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами», — написал он.

Теги:   Еврокомиссия Северная Македония Албания

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