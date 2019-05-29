Вступление в ЕС: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании
Сегодня, 17:21
Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в Twitter.
Ежегодный пакет о расширении ЕС был представлен в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел.
«Хорошие новости для Албании и Северной Македонии! Еврокомиссия повторяет свои рекомендации от прошлого года о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами», — написал он.