Столтенберг анонсировал решения по Украине, которые будут приняты на саммите НАТО 7 июля, 15:21 Столтенберг анонсировал решения по Украине, которые будут приняты на саммите НАТО (Фото:ПСОПУ)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

На пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что этот пакет будет включать три составляющие.

Во-первых, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО.

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Во-вторых, как отметил Столтенберг, на саммите начнут Совет Украина-НАТО, который поможет наладить политические связи между страной и Альянсом.

В-третьих, он добавил, что лидеры должны подтвердить будущее членство Украины в НАТО и найдут единые решения относительно того, как приблизить ее к цели.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс поможет Украине перейти от советского вооружения и стандартов к стандартам образца НАТО.

Кроме финансовой помощи, Вооруженным силам Украины будет предоставляться поддержка в обучении и консультировании.

Сообщается, что Украина получит лекарства, топливо и средства для разминирования на 500 млн евро.

«Конкретные формулировки будут обнародованы тогда, когда будут согласованы и утверждены всеми лидерами. Я уверен, что эти формулировки будут четкими», — подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, текст решения еще дорабатывается.

Он добавил, что попытки России разорвать военный альянс не увенчаются успехом, несмотря на ее усилия.

«Если Украина не победит, членство в НАТО обсуждать бессмысленно», — сказал он.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.