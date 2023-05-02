«Набор ошибок». В МИД Украины раскритиковали резонансную публикацию немецких СМИ перед саммитом НАТО 2 мая, 18:10 Флаги Украины и НАТО (Фото:Посольство Украины в США/Facebook)

В МИД Украины отреагировали на материалы немецких СМИ о том, что США и Германия якобы «пока не хотят четких обязательств» по членству Украины в НАТО.

Спикер украинского ведомства Олег Николенко подчеркнул, что авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно.

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В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечься от «намного более важной поддержки Украины». Более того, по мнению агентства dpa, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заявляет, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии. В МИД добавили, что указанные аргументы составляют «набор ошибочных суждений», давно утративших свою актуальность.

«Во-первых, действительно, впереди нас ожидают важные сражения, но Украина уже добилась поразительных успехов в обороне от российской агрессии. В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты — неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий. Не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы. Украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность», — объяснил Николенко.

Также раньше партнеры Украины уже заявляли о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Россию на новую агрессию.

«Единственное, что провоцирует Россию — это неопределенность. Напомню, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке, Украина была официально внеблоковой страной. Внеблоковость Украины не помогла удержать Россию от агрессии. Дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение», — заявил Николенко, ссылаясь на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Спикер МИД также добавил, что цель Москвы — полное уничтожение Украины. Продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО «заставит Россию унять свою агрессию».

2 мая немецкое агентство dpa со ссылкой на анонимные источники сообщило, что недавно в США и Германии «за закрытыми дверями» дали понять, что сейчас они не хотят брать на себя никаких обязательств по конкретным шагам для членства Украины в НАТО.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

