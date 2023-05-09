Украина ожидает политического приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе — Стефанишина 9 мая, 17:27 Флаги Украины и НАТО (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11−12 июля.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

По ее словам, власти Украины уверены, что сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать нашу страну в НАТО.

Видео дня

«То есть политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ожидать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — добавила Стефанишина.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.