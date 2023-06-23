Резников ждет, что НАТО назовет сроки вступления Украины или «определенное событие» 23 июня, 19:14 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Алексей Резников ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе четких сроков и условий вступления Украины в Альянс.

Об этом он сказал в комментарии созданному при Минобороны Military Media Center.

«Ожидаю, что нам дадут четкий, понятный сигнал и формулу, по которой мы, очевидно, станем страной НАТО», — отметил Резников.

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Он надеется, что на саммите будут определены сроки вступления или названо «определенное событие», после которого Украина станет членом Альянса, и «это уже не будет непонятная расплывчатая форма об открытых дверях».

Министр также считает, что появление Совета Украина — НАТО повысит эффективность взаимодействия с Альянсом.

Этот формат должен прийти на смену заседаниям Комиссии Украина — НАТО на уровне министров обороны, последнее из которых состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.

«Я верю, что это произойдет, и, думаю, об этом будет провозглашено на саммите в Вильнюсе. Тогда Украина будет на равных сидеть за столом с членами Альянса. У Украины будет право поднимать вопросы, включать их в повестку дня, обсуждать, участвовать в работе подкомиссий, подкомитетов», — отметил Резников.

Также, по его словам, Украина будет иметь право на участие в по меньшей мере двух ежегодных заседаниях на уровне министров обороны стран НАТО, что придаст «намного больше субъектности» и позволит «быть более эффективными во взаимодействии с НАТО».

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее выразил скептическое отношение к идее создания Совета Украина — НАТО, если в то же время не будет сделан решительный шаг к принятию Украины в Альянс: «Позиция Украины четкая: создать Совет Украина — НАТО, не сделав решительного шага к членству, — это все равно, что предоставить танк без пушки».

21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с «открытой датой» в июле во время саммита Альянса в Вильнюсе.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.