Запад готовит «большие подарки» для Украины по отношению к ЕС в конце 2023 года — Вучич 12 июля, 11:55 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что несмотря на то, что Украина не получила «зеленого света» на членство в НАТО на саммите в Вильнюсе, Запад готовит «замечательные вещи» и «большие подарки» для Украины в конце 2023 года. Об этом сообщает PTC.

Он отметил, что не хочет вмешиваться в дела «великих держав», однако добавил, что ожидать хороших новостей стоит относительно того «что касается ЕС».

«Они готовят большие и замечательные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС», — сказал Вучич.

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Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».