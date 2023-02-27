Украина должна отказаться от сближения с НАТО, которое предлагают Великобритания, Германия и Франция — Огрызко 27 февраля, 18:54 Альянс должен был бы просить, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Владимир Огрызко (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что Украина должна отказаться от сближения с НАТО, которое предлагают Великобритания, Германия и Франция.

«Мне, честно говоря, это не интересно, потому что это эрзац, это второй вариант Будапештского меморандума. И я думаю, что мы не должны даже пытаться обсуждать такие планы. Нам не нужны замены полноправного членства приближением к НАТО», — подчеркнул Огрызко в эфире Radio NV.

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По словам бывшего главы МИД Украины, «Альянс должен был бы просить, чтобы Украина стала членом НАТО», потому что сейчас украинская армия является лучшей среди армий Альянса, не считая разве что армии США.

«Поэтому я думаю, что такие вещи нужно, как говорится, отметать от порога: „Дорогие друзья, спасибо вам за такие замечательные предложения, но нас они не интересуют. Нас интересуют вооружения без условий и полноправное членство в НАТО“. Я бы так реагировал», — сказал он, отметив, что нужно учиться на собственных ошибках.

По словам Огрызко, таким образом, как предлагают Великобритания, Германия и Франция, Украина будет идти в НАТО еще 150 лет.

«Я думаю, нужно четко, ясно, спокойно, без эмоций сказать, что план нам не подходит. Спасибо, идем дальше. Все», — уверен бывший министр.

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24 февраля издание The Wall Street Journal сообщило, что Франция, Великобритания и Германия предложили Украине вместе заключить договор, который ускорит сближение с Североатлантическим Альянсом.

Этот договор предоставит доступ к западной военной технике. Он не означает, что Украина станет членом Альянса, но обязывает Киев к началу мирных переговоров с Москвой.

Такое предложение выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а впоследствии оно было поддержано в Берлине и Париже. По данным издания, в этих странах сомневаются, что Украина сможет военным путем изгнать россиян со своих территорий. Там также считают, что западные партнеры не смогут поддерживать Украину в военном плане, если конфликт зайдет в тупик.

