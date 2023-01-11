Украина могла бы получить гарантии безопасности на следующем саммите НАТО — президент Литвы 11 января, 19:05 Гитанас Науседа во Львове 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита во Львов в среду, 11 января, заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не должен исчезать с повестки дня.

Во время брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой Науседа сказал, что Литва многое делает для того, чтобы Украина смогла воспользоваться принципом «открытых дверей».



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Он сообщил, что три президента обсудили во Львове гарантии безопасности, которые Украина могла бы получить на следующем саммите НАТО, «чтобы чувствовать себя в большей безопасности… и чтобы мы могли говорить о политическом сотрудничестве между Украиной и НАТО».

«Сегодня война продолжается, и территориальная целостность Украины нарушается. Сначала необходимо ее восстановить. В то же время членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые будем использовать, чтобы двигаться дальше в этом аспекте», — добавил Науседа.

Литовский президент также выразил надежду, что вопрос членства Украины в ЕС смогут обсудить на уровне Евросовета во время встречи 9−10 февраля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для рассмотрения вопроса членства Украины в Альянсе Украина сначала должна победить в развязанной Россией полномасштабной войне.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в Альянс.