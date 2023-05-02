Ермак заявил, что вступление Украины в НАТО ускорит завершение войны 2 мая, 16:25 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Решение о вступлении Украины в НАТО поможет ускорить завершение войны, которую развязала Россия, и обеспечит мир в Европе, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью журналистам нидерландского национального телеканала NOS и газеты NRC он подчеркнул, что это также обеспечит мир в Европе.

«НАТО и его существующие члены должны чувствовать себя в безопасности. Я считаю, что наше вступление в НАТО является лучшим способом ускорить завершение войны и обеспечить мир в Европе на будущее и предотвратить возможное вторжение России», — сказал он.

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Ермак отметил, что Украина надеется на две вещи на саммите НАТО в Вильнюсе в июле:

Во-первых, четкий путь к членству в НАТО.

Во-вторых, конкретные гарантии безопасности на промежуточный период.

При этом руководитель ОП подчеркнул, что Украина понимает, что не может рассчитывать на статью 5, положение НАТО, предусматривающее, что нападение на одно государство-член толкуется как нападение на все государства-члены.

Он отметил, что Украина воюет против России уже 14 месяцев. Она не боится и может победить. Так, Украина уже освободила часть оккупированных территорий — поэтому она не просто защищается.

По его словам, Украина уже проделала большую работу для НАТО. Ермак добавил, что впервые за 50 лет все в мире понимают, что НАТО является сильнейшим альянсом. А у России нет шансов.

«Честно говоря, было бы глупо не принять в НАТО страну с одной из самых опытных и сильных армий Европы. Мы не бла-бла, мы показываем на практике, что умеем сражаться. После этой войны мы должны построить мощную линию обороны от Балтии до Черного моря. Ни одно соглашение, кроме членства в НАТО, не защитит страну от новых атак. Я говорю: дайте нам членство после победы, но юридически пригласите нас заранее. Это был бы очень сильный сигнал», — добавил глава ОП.

Верховная Рада в понедельник, 10 апреля, обратилась к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее Альянса с призывом поддержать заявку Украины на членство.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в июле, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

До этого газета The Wall Street Journal также писала, что НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом не давая лишних обещаний, поскольку вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина — НАТО сказал партнерам, что Украину категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите.