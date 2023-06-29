НАТО должно «придать форму» перспективе присоединения Украины к Альянсу — Макрон 29 июня, 08:32 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Сара Мейсонье)

Президент Франции Эммануэль Макрон, призвал НАТО «придать форму» будущему вступлению Украины и вывести ее на «конкретный» путь к послевоенному членству в Альянсе. Об этом сообщает Euractiv.

«Нам придется определить путь, чтобы придать форму перспективе Украины присоединиться к НАТО, которую мы открыли в 2008 году в Бухаресте», — сказал он, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

Видео дня

Он также добавил, что на Вильнюсском саммите должны быть приняты решения, которые будут свидетельствовать о долгосрочных обязательствах перед Украиной.

«Решения, которые мы примем [в Вильнюсе], обяжут нас на годы вперед — я имею в виду в первую очередь поддержку Украины, которой мы должны взять на себя долгосрочные обязательства», — подчеркнул Макрон.

Кроме институциональной перспективы членства в НАТО, Макрон отметил, что союзники помогут Украине реформировать Вооруженные силы, будут способствовать взаимодействию с силами Альянса и оказывать поддержку в нелетальном секторе.

Членство Украины в НАТО — что известно

в 2008 году была заключена Бухарестская декларация, в которой члены НАТО пообещали Украине и Грузии присоединиться к западному военному альянсу.

В сентябре прошлого года Украина подала заявку на членство в НАТО, причем несколько стран-членов НАТО поддержали кандидатуру Украины, а другие колебались или отказались занять позицию.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

Читайте также: Татьяна Сидорук Как Запад может разрушить военный оптимизм Путина на саммите НАТО в Вильнюсе

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.