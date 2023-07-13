«Нет сомнений», что Украина вступит в НАТО после окончания войны — глава Пентагона 13 июля, 11:51 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «нет сомнений», что Украина присоединится к НАТО после завершения войны с Россией.

Об этом он заявил в интервью CNN.

«Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом», — сказал Остин.

Он также заявил, что «еще есть работа, которую нужно выполнить» по приведению украинских Вооруженных сил и оборудования к стандартам НАТО.

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В то же время Остин подчеркнул, что «мы сейчас делаем эту работу», пока украинцы «ведут эту войну», и добавил, что «нужно будет сделать еще больше, чтобы обеспечить им полноценный набор возможностей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО в Вильнюсе отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока идет война, но «понимает», что вступление состоится, когда будет безопасно на ее территории.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно о результатах

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

