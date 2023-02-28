Украинцы не готовы заплатить за мир отказом от вступления в ЕС и НАТО — опрос 28 февраля, 16:34 Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе, 9 февраля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украинцы не собираются платить за мир отказом от вступления в Евросоюз и НАТО. Об этом свидетельствуют последние исследования общественного мнения, проведенные американским Национальным демократическим институтом.

НДИ провел уже третью за время вторжения волну своего опроса Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины. Новый опрос был проведен в первой половине января 2023 года, полевые работы выполнил Киевский институт социологии. Предыдущие волны проводились в мае и августе 2022 года.

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49% опрошенных заявили, что отказ от вступления Украины в НАТО является совсем неприемлемой ценой за мир, еще 22% назвали такую цену за мир скорее неприемлемой. 12% ответили, что такая цена за мир скорее приемлема и только 8% считают, что она полностью приемлема.

Инфографика: NDI

Отказ от вступления Украины в Евросоюз считают полностью неприемлемой ценой прекращения войны еще больше опрошенных – 56%, скорее неприемлемой – еще 19%. Скорее приемлемой ценой мира, отказ от вступления в ЕС считают 10% опрошенных, а полностью приемлемой — 6%.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, по состоянию на середину января 2023 года вступление Украины в НАТО поддерживают 86% украинцев, в ЕС — 87% украинцев.