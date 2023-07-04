«Без лишней волокиты». Глава МИД Британии поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО 4 июля, 11:20 Глава МИД Британии поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенной процедуре, как это сделала Швеция и Финляндия, сообщает газета La Repubblica.

«Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией», — сказал он.

Министр также заявил, что не знает, когда именно Украина сможет вступить в Альянс из-за продолжающейся российской агрессии, однако добавил, что украинская армия имеет опыт обучения по стандартам НАТО.



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Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.



Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

ПДЧ был основан в апреле 1999 года на Вашингтонском саммите Альянса, чтобы помочь странам, которые стремятся стать членом НАТО, в подготовке. Он охватывает политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасностные и правовые аспекты.



Членство Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

