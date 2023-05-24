Столтенберг сделал новое заявление о вступлении Украины в НАТО 24 мая, 18:39 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

«Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит в повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война», — сказал он на мероприятии, организованном Немецким фондом Маршалла в Брюсселе.

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Как пишет издание, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.