Членство Украины в НАТО не провоцирует Россию — Джонсон 3 мая, 00:05 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает «глупостью» утверждение российской пропаганды о том, что будущее вступление Украины в Североатлантический Альянс может быть провокацией для РФ.

Во время дебатов в британской Палате общин он подчеркнул, что саммит Альянса в Вильнюсе в июле этого года станет «важным испытанием готовности НАТО выполнить свои давние обещания Украине».

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Обращаясь к министру иностранных дел Британии Джеймсу Клеверли, Джонсон спросил, согласен ли он, «что говорить, будто членство Украины в НАТО может быть какой-то провокацией для России, является глупостью».

«Ведь Путин показал, что он готов делать, когда Украина не является членом НАТО и потому, что Украина не является членом НАТО», — добавил он.

Экс-премьер Британии также призвал правительство предложить Украине необходимую подготовку к вступлению как можно быстрее «ради ясности, стабильности и мира в Европе».

Глава британского МИД на это повторил, что «позиция НАТО по Украине однозначна», ведь Украина получила приглашение присоединиться к Альянсу.

«Я думаю, что это невероятно важно, что этот вопрос не снимается с повестки дня. Конечно, провокацией была именно агрессия России в Украине. Желание Украины присоединиться к НАТО было вполне понятной оборонительной позицией из-за этой угрозы с востока», — добавил Клеверли.

20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.