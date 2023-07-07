Верим в политику открытых дверей НАТО, но чтобы стать членом Альянса, Украине нужно соответствовать требованиям — Кирби 7 июля, 08:51 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Эвелин Хокштейн)

Несмотря на политику открытых дверей НАТО, для того, чтобы стать его членом нужно соответствовать определенным требованиям, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

«Конечно же, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс», — заявил он.

Видео дня

По его мнению, действия союзников свидетельствуют о поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и дают четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, а не о попытках оставить страну «в серой зоне» безопасности между НАТО и Россией.



«Думаю, трудно посмотреть на то, что мы делали в течение последних 16 месяцев и сказать, что Украина — в какой-то серой зоне. Думаю, что сообщение, переданное господину Путину громкое и четкое — не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и весь мир продолжат поддерживать Украину», — добавил он.

Кирби также отметил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе будут обсуждать вопросы долгосрочных обязательств Украины в сфере безопасности.



«Я просто не буду опережать наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства Украины в сфере безопасности обязательно будут темой обсуждений», — подчеркнул Джон Кирби.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

