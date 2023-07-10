Британия хочет вместе с США и другими союзниками обсудить путь вступления Украины в НАТО 10 июля, 16:55 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет поработать с США и другими странами-союзниками над вопросом вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь британского премьера, сообщает Guardian.

По его словам, премьер хочет работать с союзниками, чтобы обсудить путь вступления Украины в НАТО. Однако в настоящее время точный механизм еще обсуждается.

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Также в Британии заявили, что Украине было бы нецелесообразно вступать в НАТО, когда идет война с Россией. Однако Сунак считает, что «законное место» Украины в Альянсе.

«Мы хотим работать с США и нашими союзниками на пути присоединения Украины», — сказал спикер журналистам.

10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что союзники НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего еще ждет Украина

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. В Белом доме также говорили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:

оборонных пакетов для Украины, но «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.