Британия хочет вместе с США и другими союзниками обсудить путь вступления Украины в НАТО
Риши Сунак (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет поработать с США и другими странами-союзниками над вопросом вступления Украины в НАТО.
Об этом заявил пресс-секретарь британского премьера, сообщает Guardian.
По его словам, премьер хочет работать с союзниками, чтобы обсудить путь вступления Украины в НАТО. Однако в настоящее время точный механизм еще обсуждается.
Также в Британии заявили, что Украине было бы нецелесообразно вступать в НАТО, когда идет война с Россией. Однако Сунак считает, что «законное место» Украины в Альянсе.
«Мы хотим работать с США и нашими союзниками на пути присоединения Украины», — сказал спикер журналистам.
10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что союзники НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
Саммит НАТО в Вильнюсе: чего еще ждет Украина
11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. В Белом доме также говорили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.
Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:
- оборонных пакетов для Украины, но «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;
- обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.
В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.
По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.