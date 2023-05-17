Уоллес заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться после завершения войны 17 мая, 18:27 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Сейчас речь о членстве Украины в НАТО не идет. Этот вопрос будет решаться уже после завершения войны.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Украина находится в войне с РФ.

«О членстве Украины в НАТО сейчас речь не идет. Украина находится в водовороте войны», — заявил Уоллес.

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В то же время министр подчеркнул важность укрепления обороноспособности Украины и способности к сдерживанию России сегодня и после завершения войны.

Как отметил Уоллес, политическое решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены Альянса уже после завершения войны. Великобритания, со своей стороны, выступает за предоставление Киеву дорожной карты.

В частности он подчеркнул, что Лондон и Берлин являются лидерами на континенте по поддержке Украины. По его словам, оружие, которое предоставили страны, играет важную роль на поле боя и помогло остановить российское наступление.

«Великобритания и Германия посылают сигнал России о недопустимости агрессии, о том, что она не может выиграть эту войну, что она должна оставить Украину в покое», — добавил Уоллес.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.