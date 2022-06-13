Вопрос в решительности. Украина сделала все для получения статуса кандидата в Евросоюз — Зеленский 13 июня, 04:12 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделала все для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

«Ежедневно работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины, и нашим государством сделано все ради положительного ответа. Вопрос лишь в решительности, решительности некоторых европейских лидеров», — заявил Зеленский.

Видео дня

Глава государства сообщил, что продолжит обращаться к странам ЕС с призывом поддержать заявку Украины. На этой неделе Зеленский обратится к парламенту Чехии.

Во время встречи с Зеленским президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Заявка Украины на вступление Евросоюза будет обсуждаться на уровне европейских лидеров Европейским Советом 23—24 июня.

Однако некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.