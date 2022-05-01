В правительстве считают, что в июне Украине предоставят статус кандидата в ЕС 1 мая, 02:40 Цей матеріал також доступний українською Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в правительстве рассчитывают в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.



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В эфире украинского ТВ она отметила, что в ЕС уже обработали часть переданных документов и высоко оценили работу.

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«В ЕС высоко оценили работу украинской стороны с документами, касающимися политической составляющей, демократических институтов, прав человека и реформ. До конца следующей недели Украина планирует передать Евросоюзу книгу государственности», — сообщила Стефанишина.



По ее словам, в переговорах со странам Евросоюза также произошли позитивные изменения.

«Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата», — заявила Стефанишина.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.



18 апреля президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.



Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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