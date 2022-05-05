«В условиях войны и по спецпроцедуре». Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС
Зеленский заявил, что нужен быстрый шаг Украины в Евросоюз (Фото:ОПУ)
Членство Украины в Евросоюзе должно стать реальностью, а статус кандидата необходимо предоставить Киеву прямо сейчас, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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«Нужен быстрый шаг Украины в Евросоюз. Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и в рамках специальной сокращенной процедуры», — сказал он во время выступления на донорской конференции в польской Варшаве.
Зеленский отметил, что членство Украины в ЕС должно стать реальностью, а не обещаниями.
«Членство Украины в Евросоюзе должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают», — отметил украинский президент.
Он также подчеркнул, что нынешняя война России против Украины планировалась как подготовка к нанесению удара по объединенной Европе.
«Так что усиление унификации было бы мощным ответом на все это», — резюмировал Зеленский.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.
21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.
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