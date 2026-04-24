Зеленский поднял вопрос вступления Украины в ЕС во время ужина с лидерами ЕС на Кипре (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Во время ужина с лидерами Европейского Союза на Кипре президент Украины поднял вопрос вступления страны в ЕС. Владимир Зеленский продолжает настаивать на определении конкретной даты вступления. Об этом сообщает Суспільне .

«Существует широкий консенсус на то, чтобы искусственно не ускорять процесс. Мы можем предложить какую-то идею, например, ассоциированное членство, когда представитель Украины смог бы находиться за столом во время встреч и иметь своего еврокомиссара. Но Киев не имел бы права голоса и доступа к финансированию», — сообщил источник издания.

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Однако один из чиновников ЕС отметил, что во время встречи подчеркнули необходимость перейти к открытию переговорных кластеров. Несколько лидеров (не более 10 человек) высказались о срочности членства Украины в ЕС, хотя конкретных решений не было принято.

«Следующим шагом станет расширение, созданы все условия для открытия первых переговорных направлений по вступлению в ближайшие недели и месяцы», — сказал источник.

Зеленский в комментарии для Суспільного выразил уверенность, что кластеры все же откроются.

«Мы проговариваем этот вопрос. Мы этого заслуживаем, мы технически выполнили все шаги, все задачи. Два проблемных вопроса решены [займы и санкции против РФ], остались кластеры. Уверен, что откроются», — сказал президент.

Ранее Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в ЕС, подчеркнув, что борьба страны за защиту Европы является реальным вкладом, который заслуживает полноправного членства в Евросоюзе.

20 апреля газета Financial Times сообщала, что Германия и Франция призвали предоставить Украине «символические» преимущества на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз, что предусматривает участие Киева в министерских и лидерских встречах без права голоса и без автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что Украина готова отложить получение некоторых преимуществ от членства в Европейском Союзе, чтобы ускорить процесс вступления в объединение.

24 марта европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году.