Венгрия заблокировала переговоры по двум кластерам, касающимся вступления Украины в Европейский союз, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, Будапешт отложил открытие второго и третьего переговорных кластеров, касающихся интеграции в единый рынок, а также экономической и социальной политики.

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Также команда венгерского премьер-министра Петера Мадяра требует не ускорять процедуры вступления Украины в Евросоюз. Журналисты отмечают, что последние действия Будапешта свидетельствуют о нежелании венгерских властей окончательно отказаться от предыдущей политики в отношении Украины, который предерживался экс-премьер Виктор Орбан.

Один из дипломатов ЕС назвал задержку «временной преградой», которую, вероятно, удастся устранить. В то же время, европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии теперь, скорее всего, понадобится прямое политическое вмешательство.

Венгерский премьер-министр изначально выступал против ускорения вступления Украины в ЕС. Кроме того, давно анонсированный саммит с президентом Украины Владимир Зеленский до сих пор не состоялся.

Представитель правительства Венгрии заявил, что Будапешт выступает против любой «ускоренной процедуры» для Украины, считая, что Киев не должен получать более благоприятные условия, чем страны Западных Балкан, которые годами выполняют требования для вступления в ЕС.

Открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС — главное

Официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой Основы состоялось 15 июня в Люксембурге.

14 июля Евросоюз официально открыл шестой кластер переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, касающийся внешних отношений.

17 июля рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения начала рассматривать результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины и Молдовы. Венгрия согласилась с продвижением по третьему кластеру для Молдовы, но отказалась начать процесс открытия второго и третьего кластеров для Украины. Открытие было заблокировано для обеих стран, поскольку позицию Будапешта не поддержало большинство государств-членов Евросоюза и никакого решения принято не было.

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22 июля Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга второго и третьего переговорных кластеров для Украины и Молдовы в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.