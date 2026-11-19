Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время первой встречи на саммите ЕС в Брюсселе, 16 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Венгрия сняла возражения против открытия для Украины и Молдовы последних двух из шести переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило издание The Kyiv Independent со ссылкой на дипломатов.

Речь идет о кластерах, касающихся сельского хозяйства и «зеленой» повестки дня. Впрочем, до их формального открытия предстоит еще несколько процедурных шагов.

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Как пишет издание, Венгрия задерживала окончательное согласование, не объясняя причин.

По словам дипломатов ЕС, новое венгерское правительство, вероятно, не хотело выглядеть слишком уступчивым по отношению к Киеву после многих лет антиукраинской риторики, которую продвигало правительство Виктора Орбана.

Венгрия на протяжении многих месяцев блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. После того как Верховная Рада приняла соответствующие изменения, 7 октября Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров — касающихся внутреннего рынка и конкурентоспособности. 13 октября ЕС официально их открыл.

Однако 27 октября, Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого кластеров. Четвертый кластер касается «зеленой» повестки дня — транспорта, энергетики, окружающей среды и изменения климата, а пятый — сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджета.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор тогда опроверг информацию о том, что Будапешт заблокировал решение, заявив, что венгерская сторона лишь взяла время на дополнительное изучение вопроса. 3 ноября торговый представитель Украины при ЕС Тарас Качка сообщил, что Киев и Будапешт достигли взаимопонимания, а Украина рассчитывает открыть последние два кластера до конца 2026 года.

15 ноября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, премьер-министр Сергей Корецкий и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук согласовали план действий, который позволит Украине выполнить промежуточные критерии в сферах демократии и верховенства права в первой половине 2027 года. А 16 ноября Андрей Сибига анонсировал встречу Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, которая должна состояться до конца месяца.